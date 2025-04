SICREDI PANTANAL MS, realiza Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, Modalidade Presencial no dia 26 de abril de 2025

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Pantanal do Mato Grosso do

Sul – Sicredi Pantanal MS

NIRE Nº: 54.4.0000165-3 | CNPJ Nº: 26.408.187/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(Modalidade Presencial)

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Pantanal do

Mato Grosso do Sul – Sicredi Pantanal MS, no uso das atribuições que lhe confere

o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que

nesta data somam 24 (vinte e quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 de abril de 2025, às

10:00 (dez horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)

dos delegados, em segunda convocação, às 11:00 (onze horas), com a presença

da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 12:00

(doze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia

será realizada na modalidade presencial, no Hotel Zagaia Eco Resort, localizada

Rodovia três morros, S/N, Bonito, Mato Grosso do Sul. Na assembleia, serão

discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA

I) EM REGIME DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

1) Reforma ampla e geral do estatuto social, objetivando adequá-lo à

última versão do estatuto sistêmico;

II) EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de

dezembro de 2024, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e

da auditoria independente, compreendendo:

a) relatório de gestão;

b) balanços dos dois semestres do correspondente exercício;

c) demonstrativo das sobras ou perdas.

2) Destinação das sobras do exercício de 2024;

3) Eleição dos componentes do conselho Fiscal;

4) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não

deliberatório).

Maracaju/MS, 16 de abril de 2025.

OBSERVAÇÕES:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia

da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, serão

encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados no sistema da

Cooperativa, e poderão ser solicitados por intermédio do e-mail:

[email protected]