Oficina de fotografia com celular e exibição de documentário acontecem nesta segunda-feira na CUFA

Atividade gratuita será conduzida pela cineasta Gabriela Dias e inclui diálogo com a comunidade

Uma oficina de fotografia afetiva com uso de celular será realizada nesta segunda-feira (23), a partir das 18h30, na sede da CUFA (Central Única das Favelas) em Campo Grande. A atividade será ministrada pela cineasta Gabriela Dias e faz parte de uma ação formativa voltada à comunidade.

Durante a oficina, os participantes serão convidados a explorar a chamada fotografia afetiva, técnica que propõe registrar memórias, sentimentos e vivências do cotidiano utilizando apenas o celular. A proposta é estimular um olhar mais sensível sobre o território e sobre as relações construídas dentro das comunidades.

Além da atividade prática, o encontro também contará com a exibição do documentário Não Lugar. Após a sessão, haverá um momento de conversa com o público sobre o processo de produção do filme e os temas abordados na obra.

A programação acontece na sede da CUFA, localizada na rua Livino Godói, 710, no bairro Jardim São Conrado. A iniciativa integra ações culturais e de formação artística voltadas ao fortalecimento das narrativas periféricas e ao diálogo entre artistas e moradores.

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