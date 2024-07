Três são presos após esquema de roubos de caminhão em Bataguassu

Três envolvidos em uma série de roubos de caminhões foram presos pela delegacia de Bataguassu. Os criminosos sseriam um homem e duas mulheres capturados no dia 04 de julho.

Segundo apurado, na madrugada do dia 03/07, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Bataguassu, foi informada sobre furtos em caminhões, na cidade. O autor dos delitos retirava os fios dos instrumentos de choque dos veículos com a intenção de vendê-los.

Imediatamente, os policiais iniciaram diligências ininterruptas para localizar o autor. A ação culminou na captura de um homem de 20 anos (W.O.C.), que confessou os furtos e revelou o local onde os itens subtraídos haviam sido vendidos. Os investigadores seguiram as indicações do indivíduo e chegaram a um comércio de sucatas, onde encontraram os cabos furtados.

As proprietárias do estabelecimento, duas mulheres (J.A.S. – 24 e L.S.F.L. – 27), alegaram ter adquirido os itens durante a madrugada e afirmaram desconhecer sua procedência ilícita. No entanto, diante das circunstâncias dos fatos, da pessoa que lhes vendeu os objetos e da natureza dos itens, os policiais encontraram fortes indícios de crime de receptação.

Como resultado, o homem foi preso em flagrante por furto, e as duas mulheres, proprietárias do comércio de sucatas, por receptação. O homem de 20 anos já estava sendo investigado por outros crimes similares. Ele estava em liberdade provisória após ter sido preso em flagrante há poucas semanas. Com a nova prisão, ele responderá ao processo preso.

Os objetos recuperados serão devolvidos às vítimas. O inquérito policial será concluído no prazo legal, sendo encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

