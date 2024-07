Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos da coqueluche na Europa

O aumento de casos da doença pode impactar nos Jogos Olímpicos de Paris que começarão dia 26 de julho

De acordo com o Centro Europeu de Controle e Prevenção das Doenças foram registrados mais de 32 mil casos de coqueluche União Europeia nos três primeiros meses deste ano. O número ultrapassa os casos contabilizados em todo o ano de 2023.

Este aumento preocupa especialistas devido ao pico da doença estar ocorrendo próximo aos Jogos Olímpicos de Paris, que terão inicio dia 26 de julho. A agência de saúde francesa Santé Publique emitiu um alerta pedindo vigilância acrescida durante os Jogos Olímpicos.

A França registrou em abril 1.400 casos da doença, o dobro de casos ocorridos em maio.

A queda nas coberturas vacinais é indicada como a principal causa para o a doença ter aumentado significamente na União Europeia.

No Brasil, o estado de São Paulo registrou 139 casos da doença de janeiro a junho deste ano, conforme informado pela Secretaria de Saúde do Estado. Para especialistas o mesmo cenário visto na União Europeia pode ser repetido no Brasil caso não haja os devidos cuidados.

Coaqueluche

A coaqueluche é uma doença presente em todo o mundo, caracterizada por uma infecção respiratória, transmissível e causada por uma bactéria (Bordetella Pertussis) que pode atingir a traqueia e os brônquios. A doença pode atingir adultos, idosos e também recém-nascidos. A transmissão ocorre pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Os sintomas começam a surgir a partir do contato com a bactéria e dura em média de 5 a 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias. A tosse seca e permanente é uma das principais características da coaqueluche.

Sintomas

Mal-estar geral.

Corrimento nasal.

Tosse seca.

Febre baixa

Tosse passa de leve e seca para severa e descontrolada.

A tosse pode ser tão intensa que pode comprometer a respiração.

A crise de tosse pode provocar vômito ou cansaço extremo

