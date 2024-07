PRF recupera veículo furtado de Minas Gerais em Nova Andradina

Casal foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador

Em Nova Andradina, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesse sábado (06), no km 129 da BR-267, um veículo Fiat Uno, ocupado pela condutora e um passageiro. Os condutores deram respostas imprecisas às perguntas dos agentes e demonstraram nervosismo exagerado com a abordagem policial.

O casal foram presos por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os PRFs constataram sinais de adulteração no veículo e descobriram que se tratava de um veículo furtado em Minas Gerais, em maio desse ano.

O casal foi encaminhado para a Polícia Civil local.

Com informações do Governo Federal

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.