Três são presos após descar irregular de lixo e ação de monitoramento é realizado no bairro Jardim das Hortênsias

O monitoramento 24 horas foi anunciado nesta terça-feira (3), e será o primeiro ponto da cidade a receber reforço permanente de fiscalização.
A chefe do Executivo informou ainda que será realizado estudo sobre a legalidade da cessão da área à Associação de Moradores para possível construção de um Centro Comunitário. “Precisamos fazer um estudo sobre a legalidade da cedência dessa área para a Associação”, completou.
Fiscalização reforçada e atuação integrada
Três câmeras de monitoramento já foram instaladas no entorno. De acordo com o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, a Guarda Civil Metropolitana atuará com plantões em regime de escala, com apoio da Patrulha Ambiental e do serviço de inteligência.
“A Guarda Civil Metropolitana estará presente aqui, juntamente com a Patrulha Ambiental. Vamos fazer vários plantões para permanecer na área. O serviço de inteligência também estará monitorando. Instalamos três câmeras para garantir o acompanhamento e possibilitar prisões em flagrante”, explicou.
A ação no Jardim das Hortênsias marca o início da intensificação da fiscalização em cerca de 400 pontos mapeados na cidade, dos quais aproximadamente 60 são considerados críticos.