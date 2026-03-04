Três são presos após descar irregular de lixo e ação de monitoramento é realizado no bairro Jardim das Hortênsias

O monitoramento 24 horas foi anunciado nesta terça-feira (3), e será o primeiro ponto da cidade a receber reforço permanente de fiscalização.

Nessa terça-feira (3) três pessoas foram presas em flagrante após realizarem descarte irregular de resíduos em uma área pública do bairro Jardim das Hortênsias, em Campo Grande. O local havia sido limpo no período da manhã pela Prefeitura. A ação integra o conjunto de novas medidas anunciadas pelo Município para combater essa irregularidade.

Considerado ponto crítico, o local recebe, em média, cinco ações de limpeza por ano. A cada intervenção, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande) retira de 50 a 60 caminhões de resíduos, incluindo lixo doméstico, mesmo com o bairro sendo atendido regularmente pela coleta.

“A gente pede a conscientização dos moradores. A Prefeitura faz a sua parte, mas os moradores também precisam fazer. Aqui será construída uma horta comunitária, e os secretários se reuniram para que esse espaço seja voltado à convivência dos moradores”, afirmou a prefeita Adriane Lopes que esteve no local mais cedo.

A chefe do Executivo informou ainda que será realizado estudo sobre a legalidade da cessão da área à Associação de Moradores para possível construção de um Centro Comunitário. “Precisamos fazer um estudo sobre a legalidade da cedência dessa área para a Associação”, completou.

Fiscalização reforçada e atuação integrada

Três câmeras de monitoramento já foram instaladas no entorno. De acordo com o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, a Guarda Civil Metropolitana atuará com plantões em regime de escala, com apoio da Patrulha Ambiental e do serviço de inteligência.

“A Guarda Civil Metropolitana estará presente aqui, juntamente com a Patrulha Ambiental. Vamos fazer vários plantões para permanecer na área. O serviço de inteligência também estará monitorando. Instalamos três câmeras para garantir o acompanhamento e possibilitar prisões em flagrante”, explicou.

A ação no Jardim das Hortênsias marca o início da intensificação da fiscalização em cerca de 400 pontos mapeados na cidade, dos quais aproximadamente 60 são considerados críticos.



