Luciano Huck vem a MS para gravar quadro e reúne irmãs que não se viam há 32 anos

A cidade de Guia Lopes da Laguna foi cenário de um reencontro para lá de emocionante nessa terça-feira (3). O apresentador Luciano Huck esteve no município no interior de Mato Grosso do Sul para gravar um quadro do programa Domingão com Huck, que contará a história de duas irmãs que se reencontraram após 32 anos sem contato.

Amanda, que mora na cidade, e Liziane, residente no Rio Grande do Sul, são irmãs por parte de pai, e não se viam há anos. As imagens da gravação tomaram conta das redes sociais de moradores de todo o Estado.

A história deve ser exibida na próxima edição do programa, no domingo, dia 8 de março. E aí, você vai assistir?!