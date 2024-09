Tarifa de importações de pneus sobe de 16% para 35%

Este aumento está causando uma preocupação na empresa que não descarta uma possível greve de caminhoneiros, principalmente entre os transportadores autônomos, que compõem 94% dos 747 mil registrados no país

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a tarifa de importação de pneus aumentou de 16% para 35%.

Este aumento está causando uma preocupação na empresa que não descarta uma possível greve de caminhoneiros, principalmente entre os transportadores autônomos, que compõem 94% dos 747 mil registrados no país.

Em contrapartida a ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), descarta essa possibilidade e ressalta que este aumento é necessário para combater prejuízos causados pela alta das importações.

Pesquisas mostram que a elevação da tarifa pode ocasionar aumento de até 25% no preço dos pneus e um impacto de 6% nos custos do setor de transporte rodoviário. A segurança viária também pode ser afetada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.