Motociclista desabilitado avança no sinal vermelho e causa acidente na Avenida Duque de Caxias

No inicio desta tarde (05), um motoentregador, de 18 anos, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), causou um acidente na Avenida Duque de Caxias, após ultrapassar o sinal vermelho e bater em um carro.

Segundo informações, o sinal estava aberto para os condutores que seguiam pela General Lima de Figueiredo e fechado para a via da Avenida Duque de Caxias.

O carro era conduzido por uma mulher, de 38 anos, que não teve ferimentos, mas a porta do veículo ficou danificada.

Já o motociclista teve ferimentos leves no tornozelo e ombro, mas não precisou de atendimento médico.

O BPTrân (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) esteve no local.

