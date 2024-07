Três pessoas são presas por roubarem cestas básicas em Três Lagoas

Na última sexta-feira (26), foram identificados todos os três envolvidos num furto qualificado de cestas básicas de um estabelecimento comercial localizado na Vila Piloto no município de Três Lagoas. O crime ocorreu na última terça-feira (23).

Os três indivíduos arrombaram a porta de um estabelecimento de comercialização de cestas básicas, e furtaram diversas cestas básicas, de tamanho grande no totoal, o valor de quasde dez mil reais.

Foram realizadas investigações nas proximidades do local dos fatos, com entrevistas com algumas testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança para comprovação do ocorrido.

As equipes policiais deslocaram até a residência de um deles, um rapaz, de 19 anos de idade, morador da Vila Piloto com grande ficha criminal de vinte registros pela prática de delitos como ameaça, violência doméstica, violação de domicílio, incêndio, furto qualificado e roubo;

Ele foi conduzido à sede da SIG, onde acabou confessando a prática do furto e confirmou os seus dois comparsas, os quais já haviam sido identificados pelos policiais, detalhando toda ação criminosa, inclusive afirmando que para arrombamento do estabelecimento comercial, utilizaram-se de uma chave de fenda, a qual também furtaram de uma residência.

Todos os indivíduos serão devidamente indiciados como suspeitos do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, e se condenados, poderão receber uma pena de até oito anos de reclusão.

Para denúncias de crimes como esse ou de qualquer tipo, a polícia de Três Lagoas deixa os telefones para a população: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

A ação policial foi realizada pela SIG (Seção de Investigação Geral), do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) e da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, responsável pelo inquérito policial.

