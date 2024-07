Homem que bateu a cabeça em calçada morre na Santa Casa

Com a queda, o idosos bateu a cabeça no chão e devido a gravidade do impacto foi transferido para a Santa Casa da Capital, onde veio a óbito.

Na manhã desta segunda-feira (29), um homem de 46 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após ter caído e batido a cabeça em uma calçada que ficava em frente a um hotel, em Miranda, na tarde de sexta-feira (26).

Com a queda, o idoso bateu a cabeça no chão e devido a gravidade do impacto foi transferido para a Santa Casa da Capital, onde veio a óbito.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

