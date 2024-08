Homem é preso após tentar estuprar menina de 12 anos enquanto dormia

Na madrugada deste sábado(24), um homem de 40 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável no bairro Morada do Sol em Dourados.

O homem tentou estuprar uma menina de 12 anos que estava dormindo na casa dela. A vítima acordou por volta das 3h, com o homem tocando o corpo dela. Ela gritou pelos familiares e o autor tentou fugir, mas foi contido pelos populares.

O homem foi levado para a delegacia após a polícia militar ser acionada.

No boletim de ocorrência, a mãe disse que o homem é vizinho da família e já teria tentado se aproximar da mesma forma de uma outra filha dela, de 15 anos.

O homem responderá por estupro de vulnerável.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.