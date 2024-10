Três pessoas são condenadas a 90 anos de prisão por matarem caminhoneiro em 2022

A Justiça determinou penas que somam 90 anos de prisão para os três réus envolvidos no assassinato do caminhoneiro André Augusto Borsoi, de 30anos.

O crime ocorreu em Jaraguari, em 2022, quando os criminosos armaram uma emboscada na rodovia MS-244. Na ocasião, a vítima parou o veículo para tentar tirar um tronco de árvore colocado na estrada, quando foi assassinado com um tiro na cabeça.

O celular e uma quantia de dinheiro que ultrapassava R$ 20 mil foram roubados, menos o caminhão que ficou ligado na estrada com o corpo de André ao lado.

De acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, o crime foi premeditado, pois os criminosos sabiam que a vítima iria passar pelo local.

Condenação

Um dos envolvidos teve pena de 27 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, além de 162 dias-multa.

O comparsa foi condenado a 33 anos e 4 meses de prisão, com 243 dias-multa, e o terceiro envolvido teve sentença de 31 anos e 8 meses de reclusão, além de 185 dias-multa.

Os três cumprirão as penas em regime fechado.

Além disso, os réus também deverão pagar R$ 50 mil em danos morais à família da vítima, além de R$ 32 mil referentes aos bens subtraídos.

