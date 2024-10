Quadrilha que aplicava golpe em idosos no dia do aniversário das vítimas é alvo de Operação em Campo Grande

A Polícia Civil por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Presente de Grego que tinha como alvo integrantes de uma quadrilha especializados em aplicar golpes em idosos no dia do aniversário deles, em Campo Grande.

Conforme informações, o grupo, que é originário de São Paulo e vinha até a Capital sul-mato-grossense para aplicar o golpe com um modus operandi parecido em todas as situações. As vítimas, na maioria idosos, faziam aniversário na data do crime e recebiam ligações dos golpistas informando que eles haviam ganhado um presente.

Entretanto, para recebê-lo, deveriam pagar uma taxa de entrega que variava entre R$ 5,50 e R$ 5,90 exclusivamente no cartão de débito ou crédito. Ao aceitar a proposta, o idoso acabava enganado pelo criminoso que utilizava máquina de cartão adulterada, conseguindo subtrair valores muito acima do combinado. Em um dos casos, ocorrido na terça-feira (22), um idoso de 62 anos perdeu R$ 1.545,90 ao passar o cartão na máquina.

Durante as investigações, os agentes monitoraram o veículo utilizado pelos criminosos, levando os policiais até o endereço dos suspeitos. Na prisão, os quatro homens tentaram fugir e resistir à ação, mas foram alcançados e presos. Em um dos casos, foi necessária perseguição veicular pelas ruas da cidade.

Nos imóveis foram encontrados os equipamentos utilizados no crime, além de celulares e mochilas. Ainda durante a operação, uma idosa de 61 anos escapou de ser mais uma vítima, pois os criminosos já estavam na rua da casa dela quando houve a abordagem.

A investigação continua em andamento, e a polícia trabalha para identificar e prender outros membros da organização, bem como busca recuperar o prejuízo causado às vítimas. “Operação Presente de Grego” faz alusão à famosa expressão que remete ao “presente” que trouxe prejuízo ao destinatário, assim como os estelionatários fazem com as vítimas, oferecendo algo aparentemente positivo, mas que resulta em dano financeiro.

