Três pessoas da mesma família são mortas em bar; polícia prende envolvidos

Três pessoas da mesma família foram assassinadas em um bar, na noite de sábado (25). O crime aconteceu após a inauguração de uma quadra esportiva no Assentamento Barreiro, área rural de Anaurilândia, a 371 km de Campo Grande.

A Polícia Civil compareceu ao local, juntamente com a Polícia Militar e a Perícia. Durante investigação, localizaram dois cadáveres caídos ao solo, tratava-se de “Naldo” (Agnaldo de Oliveira Martins), de 36 anos de idade, “Deci” (Valdecir Gomes Dias), de 57 anos e Paulo, de 36 anos. Os três estavam com perfurações aparentemente de faca e projétil de arma de fogo.

O crime

Após o evento de inauguração do espaço, as pessoas presentes na solenidade se reuniram em um bar que fica a 200 metros do lugar. No local, uma discussão familiar foi iniciada e culminou com 3 vítimas fatais.

Naldo estaria portando uma arma de fogo tipo espingarda. Em determinado momento houve uma briga e Deci tentou pegar a arma de fogo de Naldo, dizendo que iria entregá-la a polícia, momento em que uma mulher, esposa de Naldo, tentou impedir, vindo a agredir Deci.

Ambos caíram ao solo e se iniciou uma briga generalizada entre os envolvidos. Neste momento houve disparo de arma e Naldo agrediu violentamente Deci, causando graves lesões.

Não satisfeito, o homem foi até o bar e pegou duas facas e desferiu diversos golpes em ambas as vítimas já caídas ao solo. Conforme apurado, a esposa de Naldo o auxiliou nas agressões, sendo autuada em flagrante.

Após as facadas, o irmão de Deci, de 50 anos, chegou ao local com uma espingarda calibre 38, viu seu irmão caído ao solo e atacou Naldo. Ele efetuou vários disparos, atingindo o homem na barriga e no tórax.

Durante a madrugada deste domingo (26), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu os envolvidos no triplo homicídio.

