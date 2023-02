Capital realiza carreata em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas

Será realizada na manhã desta segunda-feira (27) em Campo Grande, uma carreata em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Intitulada como “Campo Grande em Ação, Drogas Não”, a campanha tem como objetivo alertar a sociedade em relação ao uso de substâncias psicoativas e seus riscos, como a dependência e sua degradação física e mental.

A concentração foi iniciada nos altos da Avenida Afonso Pena, em frente ao Bioparque Pantanal, às 8h, com adesivagem e panfletagem, com previsão de saída do local será para às 9h. De acordo com a Coprad (Coordenadoria de Proteção à População de Rua e Políticas sobre Drogas), organizadora da ação, está confirmada a presença de 300 carros, juntamente com City Tour, que percorrerão a Afonso Pena até a rua 13 de junho. De lá, seguem para a Rua Maracaju até chegar na Rua Pedro Celestino onde retornam para a Av. Afonso Pena com parada no Paço Municipal.

Os carros levarão os acolhidos das comunidades terapêuticas parceiras da prefeitura expondo faixas e cartazes. O final do evento (Paço Municipal) contará com apresentação cultural, fala de autoridades e soltura de balões brancos.

A ação é uma realização da SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande) com organização da Coprad (Coordenadoria de Proteção à População de Rua e Políticas sobre Drogas). A Subsecretaria por meio da Coprad ferece 300 vagas sociais para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social em uso de álcool e/ou drogas, por meio de 11 Comunidades Terapêuticas (CTs) conveniadas com a Prefeitura Municipal. Os acolhidos recebem, de forma voluntária, acolhimento, tratamento para recuperação e reinserção social.

Em 2022, a SDHU atendeu 951 pessoas, sendo 581 encaminhadas para tratamento. O período de desintoxicação dura em média de 9 meses a 1 ano. Durante o processo de terapia, os assistidos têm oportunidade de realizar cursos profissionalizantes, uma oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho após a conclusão do tratamento.