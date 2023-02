Fifa The Best 2023: indicados, horário e onde assistir ao vivo

A Fifa entregará nesta segunda-feira os prêmios de melhor jogador e melhor jogadora do mundo. A edição 2023 do Fifa The Best tem na disputa pelo troféu masculino Benzema, Mbappé e Messi, e, pelo feminino, Mead, Morgan e Putellas. A cerimônia de gala da Fifa, em Paris, começa às 17h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo do sportv.

O craque conseguiu conquistar a tão sonhada Copa do Mundo com a Argentina no final do ano passado e começou o ano voando com a camisa do PSG. Pelo clube francês na temporada 2022/23 são 28 jogos, 17 gols e 16 assistências -média de 1,1 participação em gol por jogo.

O único representante do Brasil no Fifa The Best é Richarlison, da seleção brasileira e do Tottenham. O jogador é um dos finalistas do Prêmio Puskás.

Seu golaço de voleio contra a Sérvia, durante a fase de grupos da Copa, concorre com o francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, e o polonês Marcin Oleksy, que tem perna amputada.

Pia Sundhage pode dar gostinho brasileiro na premiação. A técnica de 63 anos é sueca, mas concorre ao prêmio de melhor técnica do mundo pelo trabalho que tem feito na seleção brasileira feminina.

Outra premiações

Os outros troféus que serão entregues são os de melhores goleiro e goleira, melhore técnicos do futebol masculino e feminino, o prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada, Fair Play e do prêmio de torcedor. Além das seleções masculinas e femininas com os 11 melhores por posição.

O desempenho que foi avaliado na premiação é o da temporada 2021/22 e a primeira metade de 2022/23, incluindo a Copa do Mundo masculina disputada no Qatar no final do ano passado.

Veja todos os finalistas

Melhor jogador do mundo:

Karim Benzema (Real Madrid e França)

Kylian Mbappé (PSG e França)

Lionel Messi (PSG e Argentina)

Melhor jogadora do mundo:

Alex Morgan (San Diego Wave e Estados Unidos)

Alexia Putellas (Barcelona e Espanha)

Beth Mead (Arsenal e Inglaterra)

Melhor treinador no futebol masculino:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina)

Pep Guardiola (Manchester City)

Melhor treinadora no futebol feminino:

Pia Sundhage (Brasil)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Sonia Bompastor (Lyon)

Melhor goleiro do mundo:

Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina)

Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica)

Yassine Bounou (Sevilla e Marrocos)

Melhor goleira do mundo:

Ann-Katrin Berger (Alemanha e Chelsea)

Christiane Endler (Chile e Lyon)

Mary Earps (Inglaterra e Manchester United)

Prêmio Puskás:

Dimitry Payet (Olympique de Marselha)

Marcin Oleksy (Warta Poznan)

Richarlison (Brasil)

