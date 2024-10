Mortos em confronto com o Choque após roubo de caminhonete nas Moreninhas tinham 17 e 19 anos

Foram identificados os dois mortos durante confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite dessa segunda-feira (21), após roubo a caminhonete na região das Moreninhas, em Campo Grande. Kauã Oliveira, de 19 anos, e outro adolescente, de 17 anos, são os envolvidos na ação.

O caso aconteceu após um idoso, de 73 anos, estacionar a caminhonete Toyota Hillux em frente de casa. Ao descer do veículo, foi abordado pela dupla que, armada, ordenou que ele entregasse o veículo. A vítima não reagiu e teve o veículo levado pelos rapazes.

A Polícia Militar foi acionada, mas como o automóvel possuía rastreador, foi possível localizá-lo cerca de 20 minutos depois do crime, ainda na mesma região onde tudo aconteceu. Os militares passaram a perseguir os autores, que entraram em uma estrada vicinal próxima à Avenida Gury Marques.

Ao descer do veículo, o motorista apontou uma arma para os agentes, mas acabou atingido por tiros. Já o passageiro, atirou de dentro da caminhonete contra os policiais, conforme o comandante do Batalhão de Choque, Tenente-coronel Rocha.

Ambos foram baleados e socorridos pelos policiais até um hospital da região, mas não resistiram e morreram. O veículo foi recuperado e levado para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), onde passou por perícia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram