Idosa é morta a tiros por homens encapuzados em aldeia indígena

Estela Vera, de 67 anos, foi assassinada a tiros, no quintal da residência onde morava, no município de Japorã, a 467 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil já tem a identificação dos autores e estão em sua localização. O caso será investigado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na zona rural na cidade, na Aldeia Porto Lindo, com um dos seus filhos., quando por volta das 15h30, a mulher foi surpreendida por dois homens encapuzados e armados, saindo correndo de um matagal, já atirando em Estela. O rapaz que estava com a vítima conseguiu fugir e não foi atingindo.

A vítima foi atingida a tiros, mas conseguiu correr cerca de trinta metros e caiu no pastor, atingida por mais tiros. Os autores do crime fugiram do local, mas a polícia já tem identificação dos suspeitos, que seriam irmãos e agora realiza rondas na região, na localização dos autores.

Ainda conforme a polícia, o filho que estava com Estela no momento do crime, estava em choque e só conseguiu falar com os militares com ajuda do cacique. Equipes da perícia criminal foi acionada e encontrou cartuchos de calibre 36. A Polícia Militar e também a Polícia Civil, foram acionadas para investigar o crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Japorã como feminicídio.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram