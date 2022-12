Eterno poeta, Manoel de Barros é homenageado

Casa Quintal Manoel de Barros celebra os 106 anos do poeta, que faria aniversário na segunda (19), com teatro e música

A Casa Quintal Manoel de Barros vai promover, nesta segunda-feira (19), um evento para celebrar os 106 anos do poeta, com a abertura do teatro de bonecos “Manual de Barro II – Concerto a Céu Aberto para Solos de Objeto”, seguido do espetáculo “Crianceiras”, com Márcio de Camillo e, ainda, uma homenagem ao jornalista Pedro Spíndola, falecido no último dia 10 de dezembro e grande amigo do poeta.

Um dos idealizadores da Casa, Ricardo Pieretti, explica a programação. “A gente achou que na casa faltava uma atração para crianças em especial. Nos reunimos com o Márcio de Camillo, que é do “Crianceiras”, um um projeto referência dele, que é musicado pelas poesias Manoel de Barros. Para celebrar o aniversário, o Márcio seria mais representativo”, explica.

Além do “Crianceiras”, com Márcio de Camillo, o evento comemorativo também trará o diretor de teatro Marcos Moura, com o seu teatro de bonecos “Manual de Barro II – Concerto a Céu Aberto para Solos de Objeto”. “O espetáculo tem a trilha sonora do Toninho Porto. E é um sucesso. Porque o ‘Manual de Barros’ ficou vários anos em cartaz, percorreu várias cidades, atraiu muitas crianças, foi fundamental para que a história do Manoel chegasse para as crianças, e a gente conseguiu reunir esses dois trabalhos, que são muito simbólicos e genuínos, é a arte para crianças, baseada na obra do Manoel”, explica.

Crianceiras

Márcio de Camillo, conta que desenvolveu o projeto “Crianceiras” em parceria com o próprio Manoel de Barros, o que considera um privilégio. “É um projeto família, porque o Manoel tinha um coração criança, um coração que gosta de coisas simples. Ele ainda era vivo, e foi ele quem nominou todas as canções, praticamente o álbum todo, ele quem nominou as poesias que não tinham nome”, relembra o artista.

Camillo ainda ressalta a importância de Nequinho e de celebrá-lo. “Todo ano a gente tem que comemorar, porque é uma coisa muito importante ter um um poeta como ele, que viveu boa parte da sua vida em Mato Grosso do Sul – ele nasce em Mato Grosso – mas é criado e passa a vida inteira dele no Mato Grosso do Sul, e isso é um privilégio nosso!” .

Para o professor, poeta, escritor e teatrólogo Américo Calheiros, Manoel de Barros inventou a poesia através de seu olhar único e extremamente sensível. “ Ele extrapolou as fronteiras do Pantanal para o mundo, porque é conhecido internacionalmente, e – até hoje – nos proporciona, com a sua poesia, um olhar novo sobre as coisas simples, que às vezes passam despercebidas. É um olhar poético que todos nós de uma forma ou de outra temos”, pontua.

Sobre a celebração da vida e obra de Manoel de Barros e o seu legado, mesmo anos após sua partida, Calheiros considera que a poesia pode ser infinita. “O legado que o Manoel pode deixar para as gerações mais novas, digamos assim, além desse olhar poético sobre as coisas, é que a sua obra é única e, com isso, ele demonstra que a poesia nunca fica esgotada até onde a gente conhece. É sempre possível vê-la com olhos novos, e os novos poetas podem trazer também a sua contribuição para a poesia mundial, através dessa singularidade que ele tem”.

Para Silvestre Barros, neto do poeta, a celebração é uma grande satisfação. “É uma sensação de reconhecimento da pessoa que ele foi, e também de poder compartilhar com todos. Tanto na família, assim como na ideia de mostrar para o mundo como era a vida dele. É uma satisfação muito grande fazermos isso e divulgar cada vez mais esse projeto”.

Na programação haverá uma homenagem ao jornalista Pedro Spíndola, amigo pessoal do poeta e que faleceu no dia 10 de dezembro, tendo sido ele um dos idealizadores da Casa Quintal, ao lado de Ricardo e Silvestre.

Último evento do ano

A celebração dos 106 anos de Manoel de Barros será o último evento do ano na Casa Quintal, mas é importante salientar, conforme nos afirma Ricardo Pieretti, que as visitas ao local permanecerão durante as férias. “As pessoas podem entrar no Instagram (@casaquintalmanoeldebarros), que é onde a gente consegue informar melhor e, nas férias, vai continuar tendo a visitação, porque inclusive, é um período que tem mais turistas na cidade, mais crianças em casa e fica a opção de passeio”.

Os ingressos também podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, por meio do link: https:// www.sympla.com.br/produtor/ casaquintalmanoeldebarros

Serviço: O evento de comemoração aos 106 anos de Manoel de Barros, será realizado na segunda-feira (19), a partir das 18h30, na Casa Quintal Manoel de Barros, que fica na Rua Piratininga, 363, Jardim dos Estados.