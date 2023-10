Três homens são presos com 1.5 toneladas de maconha em estrada vicinal

Ronald Antonio Lezcano, de 25 anos, Derlis Gavilán Villagra, 28, e Luis Alberto Gavukán Villagra, 33, foram presos na tarde de ontem (20), com mais de 1.5 toneladas de maconha prensada durante uma operação com o Departamento Antinarcóticos e da Polícia Nacional, no Distrito de Capitan Bado, que faz divisa com Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da polícia paraguaia, além das 1.532 toneladas de maconha prensada, veículos com placas falsas foram apreendidos. A ação policial aconteceu em uma estrada de terra na Colônia Puendy, no departamento de Amambay.

No veículo, a maconha estava dividida em duas cargas, sendo uma de 40 pacotes com 543 kg, e outra com 66 sacos e pesando 909 kg.

O agente fiscal responsável pelo caso é o Dr. Celso René Morales, da Unidade Especializada de Combate ao Narcotráfico do Departamento de Amambay, acompanhou toda a ação que tinha conhecimento do Ministério Público do Paraguai.

Os entorpecentes e os veículos foram encaminhados à base regional.

