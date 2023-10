Arroz custa quase R$ 24 para o bolso do consumidor

Produto variou 13,51% nos supermercados

O preço médio do arroz está sendo vendido a R$ 23,67, conforme pesquisa de preço feita pelo jornal O Estado. O alimento foi encontrado custando R$ 21,98 no Pires e por R$ 24,95, no Comper. A variação calculada para o produto foi 13,51% nos comércios.

O pacote de feijão Bem- -Te-Vi, de 1 kg, teve a média de R$ 5,17. O item é vendido a R$ 4,59 no Comper e por R$ 6,39, no Nunes. Variou 39,22%.

A cartela de ovos médios com 12 unidades variou 69,80%. Sendo comercializado a R$ 7,65 no Assaí e por R$ 12,99, no Comper. A média apontada é de R$ 9,20.

O achocolatado Nescau, de 370 g, obteve variação de 37,04%, sendo vendido a R$ 7,29 no Fort e por R$ 9,99 no Pires. O valor médio do alimento ficou em R$ 8,55.

Na sessão de hortifrúti, o quilo da batata teve variação de 35,99% entre os estabelecimentos pesquisados, custando R$ 3,89 o quilo no Nunes e por R$ 5,29 no Comper. A média ficou em R$ 4,61.

O preço médio do quilo do tomate foi de R$ 6,65, custando R$ 5,99 no Assaí e Nunes e vendido a R$ 7,89, no Comper. A variação foi de 31,72%.

No açougue, o quilo do coxão mole a vácuo é vendido a R$ 31,90, no Nunes e Pires, e por R$ 33,98, no Comper e no Fort (6,52%). A média de preço foi de R$ 32,94.

Higiene e limpeza

O papel higiênico Neve, folha dupla, com 12 rolos é vendido a R$ 24,90 no Assaí e por R$ 28,90, no Comper (16,06%). A média apresentada ficou em R$ 23,77.

Já o sabão em pó Omo de 1,6 kg teve variação de 15,07% e média de R$ 24,14. O produto é vendido por R$ 22,90, no Assaí e Fort, e por R$ 26,35, no Comper.

Por último, a média de preço do sabão em barra Ypê, com 5 unidades, foi de R$ 13,27. O produto é vendido a R$ 10,90 no Fort e por R$ 16,90, no Comper (55,05%).

Por Suzy Jarde

