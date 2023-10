Japão anuncia fim do embargo às exportações de frango em MS

O Japão anunciou, oficialmente, na sexta-feira (20), o fim do embargo às exportações de carne de frango e ovos produzidos em Mato Grosso do Sul. A medida é decorrente da ação conjunta entre o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e o Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), no controle do caso confirmado e isolado de gripe aviária registrado em uma propriedade rural no município de Bonito.

“A Iagro, juntamente com o MAPA, tomou todas as medidas sanitárias de uma maneira ágil, conseguindo fazer o devido controle e encerramento desse foco em praticamente em dois, três dias. Mesmo assim, o Japão, como já tinha feito em Santa Catarina, suspendeu as importações de carne de frango de Mato Grosso do Sul. Mas hoje, após o encerramento do caso e a devida comunicação das autoridades sanitárias mundiais e também do governo japonês, nós tivemos a informação oficial de que houve a suspensão do embargo e as empresas podem abater e retomar a exportação para o mercado japonês”, lembrou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

Até agosto de 2023, o mercado japonês representou 19% do total das exportações de carne de frango produzidas em Mato Grosso do Sul. “É o segundo maior mercado depois da China, então caso [o embargo] tivesse continuidade, poderia haver impacto na avicultura do nosso Estado. Mas isso não chegou a ocorrer, porque durante esse período, a produção sul-mato-grossense foi realocada para outros mercados”, comentou o titular da Semadesc.

