Três homens morrem após entrar em confronto com a polícia durante sequestro

Três homens, suspeitos de sequestrar um proprietário de uma empresa de guincho, morreram na noite de ontem (28), após entrar em confronto com a Polícia Militar em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com site Sidroândia News, os assaltantes acionaram um guincho no final da tarde de ontem, para rebocar um veículo que estaria nas margens da BR-060. O proprietário de um caminhão guincho foi até loca, e se deparou com os assaltantes na rodovia. Ele tentou realizar a conversou, mas foi surpreendido e rendido pelos sequestradores.

Um morador na região estranhou a movimentação na rodovia e acionou a Polícia Militar. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o confronto aconteceu na região da Serra da Urca, na BR-060.

Além dos rodoviários estaduais, as guarnições da Força Tática da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar participaram da ação.

Segundo divulgado pelo Região News, um dos homens correu no local e os outros dois foram encaminhados ao Hospital Helmíria Silvério Barbosa, mas acabaram morrendo na unidade hospitalar.

Equipes da Polícia Civil e perícia técnica estiveram no local.

