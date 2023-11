Lusa joga hoje em Campo Grande pela semifinal do Estadual

A Portuguesa entra mais uma vez em campo em busca do acesso para a primeira divisão do Estadual. O jogo de ida das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 – Série B – acontece hoje (29), às 15 horas, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O embate será contra o Náutico. Os portões estarão fechados para o público mas todos os lances estarão disponíveis ao vivo no canal do YouTube LUSA TV-MS.

Após finalizar a primeira fase com a melhor campanha, os lusitanos focam na vaga para a grande final e, claro, no acesso para a Série A da temporada 2024. “Não posso negar que estou bem satisfeito com nosso rendimento. Tivemos percalços por ter apostado mais na qualidade do que na quantidade de atletas, mas conseguimos executar o planejamento de forma fiel ao idealizado. Agora vamos focar nas duas decisões que vão culminar no nosso objetivo final”, fala o técnico Glauber Caldas.

Dos quatro semifinalistas, três sobem. O campeão, o vice-campeão e o dono da melhor campanha na penúltima fase, de acordo com critério estabelecido pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

O jogo de volta está marcado para domingo (3/12), às 15 horas, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia – 70 km distantes da Capital.

A Portuguesa conta com o apoio de Amireia Pajoara, Sicredi, Capital Saúde, VM Sports, Mega Stands, Mob Seguros, Estrela Autopeças e UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul).