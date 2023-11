Polícia Federal encontra mais de seis mil pneus em centros automotivos da Capital

Agentes da Polícia Federal (PF), apreenderam na ontem (28), mais de 6 mil pneus, celulares e demais produtos contrabandeados, em centros automotivos de Campo Grande.

De acordo com a polícia, além dos espaços especializados para checagem de veículos, foram encontrados pneus em um galpão e também na residência de um dos proprietários dessas empresas.

Ainda de acordo com a investigação, os pneus eram transportados um dentro do outro, conhecida prática como “bola de pneus”, visto que este tipo de conjunto pode causar deformações em suas estruturas, o que compromete a segurança do produto.

O caso segue em investigação pela Polícia Federal.

