Três funcionários do MAPA são presos em flagrantes no interior

Servidor e funcionários terceirizados do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) foram presos em flagrante, segunda-feira (31), em Corumbá, aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a PFC (Polícia Federal de Corumbá), ao constatarem movimentação suspeita no depósito de mercadorias do MAPA, entre a fronteira com a Bolívia, os policiais e auditores da Receita Federal, realizaram acompanhamento dos veículos que teriam sido carregados com cerca de 703 kg de “chunho” e outros alimentos apreendidos, que eram descarregados em uma casa no centro e um sítio na zona rural de Corumbá.

Os policiais e fiscais efetuaram a prisão em flagrante dos três envolvidos, sendo um servidor público, um funcionário terceirizado e um ex-funcionário terceirizado, todos do MAPA. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e serão investigados pela prática do crime de peculato, cuja pena varia de 02 a 12 anos de reclusão.

(Com Itamar Buzzatta)