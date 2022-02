Acidente de trânsito entre Ruy Barbosa e Pernambuco, deixa motociclista ferido na Capital

Um motociclista colidiu com um veículo e ficou ferido, na manhã desta terça-feira (1), entre as ruas Pernambuco e Ruy Barbosa, em Campo Grande. O motorista do carro ultrapassou a preferencial e não prestou socorro.

Segundo as informações do jornal O Estado, o motociclista estava na preferencial quando colidiu com o veículo – não identificado-, e caiu ao solo. As testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros. A vítima lesionou a clavícula, fraturou o polegar direito e teve muitas dores corpóreas.

O suspeito fugiu do local, e não foi identificado até o momento. A vítima foi encaminhada para o Upa Coronel Antonino. E o Corpo de Bombeiros orienta que os participantes do acidente permaneçam no local, para serem cumpridas todas as providências de trânsito e cuidados com a população.

Para mais detalhes do acidente:

(Com Itamar Buzzatta)