Prefeitura abre processo seletivo com 100 vagas de empregos

Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou nesta terça-feira (1º), no Diário Oficial, edital com para processo seletivo com 100 vagas. As oportunidades são para a área de auxiliar de manutenção e os proventos cotados em R$1.212,00 e carga horária de 40 horas semanais.

Seleção conta com as etapas de inscrição online, prova de títulos e contratação. Para atuar na função é necessário ser alfabetizado e ter experiência na área de limpeza e conservação. Os profissionais irão exercer a atividade em setores específicos da Prefeitura.

A inscrição será gratuita, realizada somente pela internet no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que é o www.campogrande.ms.gov.br/seges/ processoseletivo, no período de 04 a 07 de fevereiro de 2022, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado estabelecidos no edital, que pode ser conferido na edição desta terça-feira, a partir da página nove.

