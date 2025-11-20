Três ficam feridos após carro cair de ponte em Porto Murtinho

Corpo de Bombeiros realizou o socorro das vítimas

Na tarde da última quarta-feira (19), três pessoas ficaram feridas após o carro onde estavam sofrer pane e cair de ponte em Porto Murtinho.

Os feridos são uma mulher de 39 anos, um adolescente de 12 e uma criança de 8 anos ficaram feridos.

Segundo Porto Murtinho Notícias, o veículo Fiat Uno trafegava nas proximidades de uma fazenda a caminho de Porto Murtinho, quando apresentou uma pane.

O carro teria desligado e travado a direção, momento que a motorista perdeu o controle e o veículo caiu da ponte.

A condutora motorista teve fratura na clavícula, costela e ferimentos no joelho. Já o adolescente teve uma fratura no braço enquanto a criança apresentou apresentou ferimento no rosto.

No local, estiveram, o Corpo de Bombeiros com duas viaturas enviadas. Os três envolvidos no acidente foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Oscar Ramires, em Porto Murtinho.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.