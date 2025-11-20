Bioparque Pantanal recebe certificação Ouro por práticas sustentáveis

Garantindo o reconhecimento pelas boas práticas, o Bioparque Pantanal recebeu, nesta quarta-feira (19), o selo “Ouro” em sustentabilidade do programa Good Travel Seal da fundação holandesa Green Destinations. A conquista coloca a atração em destaque internacional pelas suas boas práticas ambientais, sociais e humanas. A entrega do prêmio foi realizada durante solenidade no auditório do local, momento que reuniu autoridades, parceiros e colaboradores.

A certificação é um marco e coloca o local entre os atrativos turísticos mais sustentáveis do mundo. Para chegar até ela, o espaço passou por uma rigorosa avaliação, que incluiu 60 critérios dentro de 10 grandes temáticas: Gestão Sustentável e Governança, Natureza e Paisagem, Ambiente e Clima, Cultura e Tradição, Bem-estar Social e Comunidade, Emprego e Condições de Trabalho, Inclusão e Acessibilidade, Energia e Eficiência de Recursos, Resíduos e Saneamento e Informação e Comunicação ao Visitante.

O vice-governador José Carlos Barbosa, que esteve presente durante a cerimônia de entrega, destacou que o Bioparque é muito mais que uma atração turística, tendo a capacidade de mudar o olhar de quem o visita.

“As pessoas que vêm aqui não vêm apenas para visitar um equipamento de turismo, elas precisam se sentir acolhidas. Brasileiros e estrangeiros saem daqui levando emoção e amor, algo que você, Maria Fernanda, transborda. Esse selo coloca o Bioparque em outro patamar”, afirmou.

Segundo a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, o recebimento da certificação é resultado do trabalho conjunto de todos os colaboradores e da materialização do programa ESG Bioparque.

“Cada critério avaliado traduz o compromisso diário de mãos e corações, times que acreditam que sustentabilidade não é conceito, mas prática. Recebemos essa certificação com imenso orgulho, mas conscientes de que ela é também uma lição contínua: inspirar outros empreendimentos, destinos e pessoas a seguirem esse caminho que transforma, inclui e educa”, destacou.

O certificado foi viabilizado pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sistema Comércio MS). Para o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, o turismo sustentável é fundamental para o desenvolvimento do Estado.

“Temos riquezas naturais incalculáveis, mas para transformar esse potencial em prosperidade duradoura precisamos de excelência. Não podemos falar de turismo sem falar de sustentabilidade. Este é o cerne do trabalho do Sistema Comércio, por meio do Senac MS e em parceria com a Green Destinations e a cooperação alemã, com quem construímos uma jornada sólida”, afirmou.

Além do Bioparque Pantanal, também receberam certificação em Mato Grosso do Sul a Estância Mimosa, Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa, Restaurante-Escola Terra das águas (Senac), Estrela do Formoso e Parque Ecológico Rio Formoso. Foi ainda anunciado o início do processo de certificação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, fortalecendo o compromisso do Estado com o turismo responsável.

O encontro contou ainda com a palestra do especialista em marketing turístico Thiago Akira, que destacou como a sustentabilidade pode se tornar um diferencial competitivo estratégico para empresas do setor.

Por Ana Clara Julião

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram