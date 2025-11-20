Operação Boas Festas 2025 deve durar um mês e contará com reforço no policiamento em todo MS

A PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) apresentou, nesta quarta-feira (19), o planejamento da Operação Boas Festas 2025, que será executada durante um mês em todo o Estado durante o período de festas de fim de ano. O objetivo é reforçar a segurança em áreas comerciais, corredores gastronômicos, regiões de grande circulação e locais de eventos natalinos, garantindo tranquilidade à população e ao setor produtivo.

“A programação especial de Natal aumenta o fluxo de pessoas em áreas específicas da cidade. Já temos equipes posicionadas para garantir que todos possam aproveitar as festividades com segurança”, afirma Cel Almeida.

A operação começa oficialmente em 3 de dezembro e segue até 4 de janeiro. O horário especial do comércio, definido por convenção coletiva, entra em vigor a partir de 8 de dezembro, com funcionamento estendido até as 20h, chegando a 22h nos dias de maior movimento.

Durante a coletiva, o comando da corporação detalhou o efetivo empregado, as estratégias de policiamento e a atuação integrada das unidades especializadas. O policiamento será reforçado a pé, com viaturas, motocicletas e equipes das companhias independentes, batalhões urbanos, trânsito e demais unidades que compõem o CPM (Comando de Policiamento Metropolitano).

Conforme o comando, a operação prioriza dois focos principais: Crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos típicos do período e redução de mortes no trânsito, com ampliação das operações Lei Seca e ações educativas.

Segundo dados apresentados, os roubos tiveram redução de 22% neste ano em comparação com 2024. Já os furtos registram aumento de 2,7%, e a meta é reverter o índice durante a operação. Mesmo com queda de 7% nas mortes no trânsito, a PMMS reforça a preocupação com ciclistas e pedestres vitimados.

O comando anunciou que não haverá redução do policiamento ordinário já existente. A Operação Boas Festas acrescentará um reforço extra, que inclui: efetivo administrativo deslocado para as ruas; cadetes em fase de estágio; aumento do número de setores de patrulhamento (de 36 para 50 na Capital).

O Tenente-Coronel Alonso ficará responsável pelo monitoramento diário do emprego das equipes, fazendo ajustes de acordo com a demanda de cada região. “Nosso foco é sempre preventivo. Quanto mais visibilidade e presença policial, menor é a chance de ocorrências. Estamos preparados para atuar de forma rápida e eficiente, caso necessário”, explica Cel Almeida.

A PMMS informou que manteve diálogo direto com a Polícia Civil, considerando que as ações preventivas e repressivas da operação impactam o fluxo de atendimentos nas delegacias. O objetivo é assegurar que viaturas permaneçam o máximo possível nas ruas.

“Toda a operação foi planejada de forma integrada com outras forças e com o município. Segurança pública só é eficiente quando há cooperação e planejamento conjunto”.

Comandantes de batalhões que atendem cidades vizinhas, como Bandeirantes, Jaraguari, Terenos, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e Rochedo, também apresentaram suas estratégias. O planejamento considera deslocamentos intermunicipais, viagens de fim de ano e vulnerabilidade das residências fechadas durante o período.

““Além do fluxo intenso no comércio, também temos o aumento das viagens intermunicipais e interestaduais. Isso demanda um reforço especial tanto nas vias urbanas quanto nas rodovias, com foco em ações preventivas e fiscalização. Outro ponto importante é que muitas famílias viajam no fim do ano, e isso aumenta a vulnerabilidade das residências temporariamente desocupadas. Estamos orientando as equipes para intensificar rondas nos bairros e coibir furtos e invasões”.

Foco em áreas comerciais e eventos natalinos

Com a concentração de consumidores e turistas no fim de ano, a PMMS destacou atenção especial ao quadrilátero central de Campo Grande, que nesta edição abrigará dois grandes eventos, a Vila do Natal, na Praça Ary Coelho, e o circo da programação municipal na Praça do Rádio. Ambos funcionarão até as 23h.

“O aumento do movimento no Centro durante o período natalino exige uma presença maior da Polícia Militar. Nosso objetivo é garantir que comerciantes e consumidores circulem com tranquilidade, reduzindo ao máximo as oportunidades para delitos”, pontuou Cel Almeida.

De acordo com o comandante, o 1º Batalhão, responsável pela área central, terá o maior volume de demandas, considerando o fluxo elevado de pessoas e as solicitações de comerciantes, CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Associação Comercial.

As demais regiões da Capital também receberão reforço proporcional à densidade populacional e às manchas criminais identificadas semanalmente pelos batalhões. Os corredores gastronômicos e áreas de lazer da cidade terão policiamento ampliado.

Comércio apoia operação

O presidente da CDL de Campo Grande, Adelaido Figueiredo, parabenizou o planejamento e anunciou que a entidade lançará uma campanha, a partir de 2 de dezembro, incentivando lojistas a disponibilizarem água, banheiro e estrutura básica para apoiar policiais durante as rondas. Com a programação natalina e o reforço na segurança, o presidente da CDL acredita que o movimento deve superar o do ano passado.

“O horário especial é fundamental para atender a demanda do período e dar mais conforto ao consumidor. A expectativa é de um aumento significativo no movimento, e queremos garantir uma experiência positiva para quem vai às compras. A presença da Polícia Militar no centro é essencial. O comércio se sente mais seguro e o consumidor fica mais tranquilo para circular. Essa integração sempre traz bons resultados. Temos uma das melhores expectativas dos últimos anos”.

Horário Especial do Comércio

08/12 a 13/12 – até 20h

Domingo (14/12) – das 9h às 18h

15/12 a 23/12 – até 22h

Domingo (21/12) – das 9h às 18h

24/12 – até 16h (shopping e hipercenters até 19h)

31/12 – até 16h (shopping e hipercenters até 16h)

Programação do Natal dos Sonhos 2025

Os eventos natalinos de Campo Grande, que também influenciam na distribuição das equipes, concentram-se em três pontos:

Rua 14 de Julho – Parada Natalina

Praça Ary Coelho – Vila do Natal

Praça do Rádio Clube – Circo

Operação Boas Festas

Início: 03 de dezembro de 2025

De 03/12 a 23/12: Foco no horário especial do comércio

De 24/12 a 04/01 foco no período de Natal e Ano Novo

Término: 04 de janeiro de 2026

