Travesti é morta asfixiada dentro de presídio em Campo Grande

Vítima dividia a cela com um casal no momento do crime

Na tarde do último sábado (22), uma travesti de 34 anos foi morta dentro de uma cela do Instituto Penal de Campo Grande, no Bairro Jardim Noroeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi cometido por um casal de dois homens, de 37 e 28 anos, que foram autuados em flagrante. A travesti foi morta asfixiada coforme a perícia criminal, pois haviam manchas no pescoço que indicavam tal ocorrência.

A cela era divida pelos três quando em dado momento teriam se desentendido, segundo relatado pelo casal envolvido no crime. Uma dívida teria sido uma das circunstâncias que antecederam o assassinato.

A travesti foi encontrada no local com os pés e mãos amarrados e uma toalha no pescoço em um espaço isolado e preservado. Funcionários do próprio presídio acionaram a polícia para a realização dos procedimentos legais.

Os dois suspeitos foram transferidos para outra cela. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol e as investigaçõs continuam.

A perícia concluiu o serviço e liberou o corpo da vítima à funerária para os devidos serviços.