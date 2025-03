Paróquia São Sebastião organiza programação para canonização de Carlo Acutis

A Paróquia São Sebastião e a Capela Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Capela do Milagre”, em Campo Grande, preparam uma programação especial para celebrar a canonização do Beato Carlo Acutis no mês de abril. O jovem italiano, apelidado de “santo millennial”, será proclamado santo pelo Papa Francisco durante o Jubileu dos Adolescentes, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de abril de 2025, no Vaticano.

A canonização de Carlo Acutis ocorre após o reconhecimento de um segundo milagre atribuído à sua intercessão, na Itália. Ele se tornará um dos santos mais jovens da Igreja Católica, reforçando sua importância na evangelização digital e na devoção à Eucaristia.

O processo de Canonização na Igreja Católica

A canonização é o processo pelo qual a Igreja Católica reconhece oficialmente uma pessoa como santa. Esse procedimento segue etapas rigorosas e pode levar anos ou até séculos para ser concluído.

De acordo com a organizadora do evento em Campo Grande, Dulce de Morais, “a canonização de Carlo Acutis representa um marco na Igreja Católica e reforça sua missão de levar a fé às novas gerações. Em Campo Grande, fiéis se preparam para viver esse momento histórico com devoção e alegria”.

O primeiro passo é a fase diocesana, que começa após pelo menos cinco anos da morte do candidato – salvo exceções concedidas pelo Papa, como ocorreu com Madre Teresa de Calcutá e João Paulo II. Nessa etapa, a Igreja analisa a vida, as virtudes e a fama de santidade do indivíduo. Se aprovado, ele recebe o título de Servo de Deus.

A segunda fase ocorre no Vaticano, sob responsabilidade da Congregação para a Causa dos Santos. Se for comprovado que o candidato viveu em grau heroico as virtudes cristãs, ele é declarado Venerável.

Para ser beatificado, é necessário que um milagre seja atribuído à intercessão do venerável. Esse milagre deve ser rigorosamente analisado por peritos médicos e teólogos. Com a confirmação, ele recebe o título de Beato e pode ser venerado publicamente em algumas regiões.

A última etapa, a canonização, exige um segundo milagre reconhecido após a beatificação. Caso isso ocorra e o Papa aprove, o beato é declarado Santo e pode ser cultuado oficialmente pela Igreja em todo o mundo. Esse processo reforça a tradição da Igreja Católica de reconhecer aqueles que viveram de forma exemplar sua fé, tornando-se modelos de vida cristã para os fiéis.

Milagre na Capital

Carlo Acutis faleceu em 2006, aos 15 anos, deixando um legado de fé e evangelização digital. Um dos milagres reconhecidos pela Igreja e que contribuiu para sua beatificação ocorreu em Campo Grande, no dia 12 de outubro de 2013, quando um menino de três anos foi curado de uma rara condição chamada Pâncreas Anular. A cura ocorreu após a criança tocar em uma relíquia de Carlo Acutis, durante uma bênção com o padre Marcelo Tenório, vice-postulador da causa de beatificação e canonização.

A recuperação inexplicável foi investigada e reconhecida pelo Vaticano como o primeiro milagre atribuído ao jovem. Desde então, a Capela Nossa Senhora Aparecida, na Vila Margarida, se tornou um local de peregrinação para fiéis de todo o país. No altar da capela, há uma relíquia de primeiro grau – um fragmento do coração de Carlo Acutis – que fortalece a devoção entre os fiéis.

Recentemente, a Capela do Milagre recebeu outro objeto pessoal do beato, um pulôver enviado pela mãe de Carlo, Antonia Acutis. O item será exposto no dia 21 de abril, durante a abertura da semana de preparação para a canonização.

Programação religiosa e festiva

Ainda, conforme Dulce, para marcar esse momento especial, a Paróquia São Sebastião e a Capela do Milagre organizaram uma programação religiosa e festiva, com Novena, Missas, Noite da Juventude, Noite Mariana, Quiz e outros eventos entre os dias 21 e 27 de abril de 2025.

Atendendo ao pedido dos fiéis, o padre Marcelo Tenório, vice-postulador da causa, permanecerá em Campo Grande durante as celebrações. “A oportunidade reforça a importância do milagre ocorrido na cidade”, pontua a organizadora.

Por Inez Nazira

