UFMS abre agendamento gratuito para visitas guiadas ao Parque da Ciência e laboratórios

Está aberto o agendamento de visitas guiadas gratuitas ao Parque da Ciência e a laboratórios da UFMS, voltadas para grupos escolares ou não, com pelo menos 10 pessoas. Os interessados podem agendar por meio da página parquedaciencia.ufms.br.

Localizado na Esplanada do Morenão, o espaço abriga 18 monumentos que representam diferentes áreas do conhecimento, como matemática, literatura, física e química, tornando a ciência acessível e instigante para a comunidade. A coordenadora do Museu de Ciência e Tecnologia da UFMS, Luciana Montera, explica que cada monumento traz uma abordagem interativa e informativa. “Cada estrutura representa uma ciência específica e apresenta a história, os conceitos científicos e os pesquisadores envolvidos. Dessa forma, os visitantes podem explorar o conhecimento de maneira dinâmica e envolvente”, afirma.

Entre os monumentos estão: Cadeira de Beuchet, Espelhos Curvos, Pêndulo de Newton, Balanço de Ressonância, Tubo de Atraso de Som, Mosaico Interativo, Alavanca de Arquimedes, Carrinho sobre Trilhos, Espelhos Parabólicos de Som, Geodésica, Tabela Periódica Interativa, Tábua de Galton, Banco Livro de Poemas, Tubos Sonoros, a Onça e a Capivara, Painel dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Bolha de Sabão e Asa de Arara. “Os monitores são treinados para guiar os visitantes de maneira envolvente, proporcionando uma interação direta com os monumentos e o conteúdo científico”, destaca a coordenadora.

“O visitante escolhe a data e define quais espaços deseja conhecer. Além do Parque da Ciência, a experiência inclui a visita a laboratórios da UFMS, ampliando o contato com diferentes áreas do saber”, explica Luciana.

Em 2025, os espaços parceiros incluem o Centro de Pesquisa e Inovação em Bioprospecção e Síntese de Produtos para a Saúde Humana e Animal; a Coleção Zoológica; o Herbário CGMS; o Laboratório de Zoologia do Instituto de Biociências; o Museu de Anatomia; o Laboratório Ensino e Pesquisa em Tecnologia; o Laboratório de Demonstração e Experimentação em Física; o Laboratório de Práticas em Educação Geográfica Sustentável; o Laboratório de Estudos Rurais e Regionais; o Laboratório de Estudos Urbanos; o Laboratório de Tecnologia Assistiva, Engenharia Biomédica, Metrologia e Automação; e o Laboratório de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade. Apenas um dos espaços será visitado e o responsável pelo agendamento deverá fazer a escolha de acordo com o interesse da turma no momento de inscrição. Para mais informações, basta clicar aqui.

Após o envio do formulário, um e-mail será enviado automaticamente confirmando o agendamento. A equipe entrará em contato apenas se houver algum impedimento para a realização da visita na data escolhida. Caso não haja nenhuma observação adicional, a visita pode ser considerada agendada normalmente. Cerca de uma semana antes da data marcada, a Universidade irá confirmar a participação com o responsável pelo grupo e informar o laboratório que será visitado.

O espaço também é aberto para visitas livres, sem necessidade de agendamento. “Famílias e indivíduos podem visitar o parque a qualquer momento. Cada monumento conta com totens informativos e QR Codes que direcionam para páginas explicativas, permitindo que o visitante explore os conteúdos de forma independente”, reforça Luciana.

Com informações da UFMS.