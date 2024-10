Travesti ateia fogo em residência e sai correndo transtornada nua pelas ruas

Nesta quinta-feira (10), uma casa foi incendidada na cidade de Dourados. A suspeita é de que uma travesti tenha ateado fogo na residência e depois saiu correndo sem roupas pelas ruas transornada.

De acordo com informações do Dourados informa, a casa fica localizada na Rua João Demaman Filho, no bairro Parque Alvorada e a travesti divide o imóvel com o irmão.

Vizinhos disseram que os dois irmãos disputam o imóvel entre eles. Ela apenas frequenta o imóvel, mas não mora no local. O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que alguns móveis, roupas e objetos foram destruídos pelo fogo, que teve início em um dos cômodos.

Os bombeiros também relataram que a travesti deixou o gás aberto para propagar as chamas. A equipe teve que retirar o botijão da casa para o quintal.

O incêndio foi criminoso, porém o irmão não disse se vai registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil.

