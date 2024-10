Mulher registra ocorrência após ter residência invadida enquanto dormia

Na tarde de hoje (10), uma mulher, de 29 anos, registrou um boletim de ocorrência após ter a residência, situada na Vila Roma II, em Dourados, invadida por um ladrão que furtou alguns objetos durante a madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que por volta das 4h, uma pessoa desconhecida invadiu a casa após arrombar a janela da cozinha, enquanto ela dormia.

Os itens furtados incluem o botijão gás, alimentos, e uma bolsa infantil, de cor verde.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

