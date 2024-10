Fiscalização flagra dois veículos carregados com quase 1 tonelada de drogas que saiu de MS com destino a SP

Equipes da Polícia Civil apreenderam, nesta quarta-feira (9), em Mirante do Paranapanema (SP), dois veículos que saíra de Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, com destino ao Estado de São Paulo, carregados com quase 1 tonelada de drogas.

Conforme informações, equipe de investigação descobriram que os automóveis poderiam passar pela divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, transportando o entorpecente.

Ao chegarem no cruzamento da Rodovia Olimpio Ferreira com a Euclides de Oliveira Figueiredo, no estado paulista, avistaram um Fiat Strada e um Fiat Pálio, com as mesmas características das informações recebidas.

Os motoristas receberam ordem de parada, mas o homem que conduzia a picape fugiu, iniciando perseguição pela rodovia. Após alguns quilômetros, já em uma estrada rural, o suspeito abandonou o carro e correu para dentro do mato.

No automóvel estavam diversos tabletes contendo três tipos de droga, assim como no segundo carro abordado pelos agentes. Ao todo, foram apreendidos 953 kg de maconha, 20 kg de skunk e 1,5 kg de haxixe.

O motorista preso foi encaminhado a um presídio de São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.

