Trator cai de ponte em Nova Alvorada do Sul e deixa dois trabalhadores feridos

Um acidente envolvendo um trator pulverizador deixou dois trabalhadores feridos na tarde de ontem (5), em Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. O veículo caiu de uma ponte sobre o Rio Santa Luzia, levantando preocupações sobre as condições estruturais do local.

De acordo com o portal Alvorada Informa , as vítimas, de 30 e 37 anos, eram funcionárias de uma usina da região e foram socorridas por equipes de emergência. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Francisco Ortega para atendimento médico.

O trabalhador de 30 anos, que sofreu lesões mais graves, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Após ser submetido a exames e receber atendimento especializado, ele foi liberado. As primeiras informações apontam que o acidente pode ter sido causado por problemas estruturais na ponte, que estariam em condições prejudiciais. No entanto, as circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas, e até o momento não há confirmação oficial dessa informação.

