Prefeitura publica aviso de licitação para concluir obras do Centro de Belas Artes

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (5) no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), o aviso de licitação para a reforma e adequação do Centro Municipal de Belas Artes, localizado no Bairro Cabreúva. A obra será realizada em etapas. De acordo com a Secomp (Secretaria-Executiva de Compras Governamentais) , a modalidade será de concorrência eletrônica, seguindo os parâmetros da Nova Lei de Licitações. As propostas poderão ser enviadas até o dia 20 de dezembro.

A administração municipal de Campo Grande tem se dedicado ao compromisso de priorizar a conclusão de obras interrompidas na cidade, como a do Centro Municipal de Belas Artes, aguardada há mais de 30 anos. Iniciada em 1991 com a finalidade de ser a nova rodoviária da capital, a obra foi paralisada por diversas vezes ao longo das últimas décadas, e agora a Prefeitura está avançando para finalmente entregá-la à população.

Nesta primeira etapa, a intervenção do prédio acontece na área que será destinada ao setor cultural. O projeto contempla três espaços multiuso/auditórios, uma sala de projeção, duas salas de dança, uma sala de acervo, uma biblioteca de apoio, uma sala de pesquisa, um espaço para o ARCA e outra sala de pesquisa. Os recursos, no valor de R$ 8.996.718,59, são provenientes do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal voltada para investimentos do setor público. O Município conseguiu garantir o recurso para concluir as demais etapas por meio da União.

Quando concluída a obra em todo o complexo, o local vai receber também a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) de Campo Grande e o Parque Tecnológico (ParkTec-CG).

Os serviços previstos nesta etapa incluem a cobertura; pórtico de entrada (fundações e estrutura metálica); revestimentos; esquadrias; instalações hidrossanitárias e elétricas; adequações para acessibilidade; sistema de prevenção e combate a incêndios, entre outros.

“Estamos avançando em nosso compromisso de entregar à população obras que estão paradas há décadas, como o Centro Municipal de Belas Artes, que carrega uma história de mais de 30 anos de espera. Esta licitação marca um passo importante para que esse espaço, que será um marco cultural e tecnológico, finalmente se torne realidade. Estamos trabalhando com determinação para garantir que o projeto seja concluído e entregue à comunidade, valorizando a cultura e incentivando a inovação em Campo Grande”, ressalta a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Com Pref CG

