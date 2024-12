Jovem desaparece após afogamento no Rio Aquidauana; este é o terceiro caso em 10 dias

Um jovem de 19 anos, identificado como Kenedy, desapareceu após se afogar no Rio Aquidauana na tarde dessa quinta-feira (5). O incidente ocorreu na região da Ponte do Grego, em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande. Ele nadava com dois amigos quando o acidente aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trio decidiu nadar até uma cachoeira próxima, mas durante o trajeto, Kenedy começou a ter dificuldades e tentou retornar. No entanto, ele acabou se afogando e desapareceu nas águas. O responsável pelo pesqueiro foi acionado e comunicou o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros chegaram ao local no início da noite, mas a forte correnteza e a escuridão impossibilitaram o início das buscas. As operações foram retomadas na manhã desta sexta-feira (6). O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Terenos como “morte a esclarecer”.

Terceiro caso de afogamento no Rio Aquidauana em 10 dias

O desaparecimento de Kenedy marca o terceiro caso de afogamento no Rio Aquidauana em apenas 10 dias. No dia 25 de novembro, Maikon Felipe Torqueti Lopes, de 24 anos, morreu em um trecho conhecido como “Cachoeirinha”, em Rochedo. O corpo dele foi encontrado horas depois, a cerca de um quilômetro do local onde havia desaparecido.

Seis dias depois, outro jovem, também de 24 anos, perdeu a vida no mesmo local. Assim como no caso de Kenedy, ele estava acompanhado de amigos no momento do acidente.

A sequência de afogamentos no Rio Aquidauana levanta um alerta sobre os riscos de nadar em áreas de correntezas ou desconhecidas. Especialistas recomendam atenção redobrada em rios e cachoeiras, especialmente em períodos de chuvas, quando o volume de água aumenta e as condições podem se tornar mais perigosas.

As autoridades continuam os trabalhos para localizar o corpo de Kenedy e reforçam a importância de medidas preventivas para evitar novas tragédias.

