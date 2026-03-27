Transporte irregular de madeira que teria como destino Campo Grande é interceptado

Diferenças na documentação e no tipo de madeira transportada acendem alerta durante fiscalização em rodovia de Mato Grosso

Na manhã da última quinta-feira (26), uma carga de madeira que levantou suspeitas foi interceptada por volta das 9h, na BR-364, em Rondonópolis (MT). O material seria levado para a Capital sul-mato-grossense e também seguiria para o interior de São Paulo.

Durante a conferência, surgiram inconsistências entre os documentos apresentados e os registros oficiais, além da identificação de um documento já cancelado ligado à carga. Outro ponto que chamou atenção foi a divergência entre a madeira transportada e a espécie informada nos papéis.

O motorista informou que saiu de Espigão do Oeste (RO) e que o destino dos itens seria Mogi das Cruzes, em São Paulo, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. disse não saber de possíveis irregularidades. A verificação contou com apoio de órgãos estaduais, e o caso foi encaminhado para análise, que deve apontar responsabilidades e esclarecer a situação.

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