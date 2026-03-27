Acesso às Moreninhas pela Avenida Gury Marques terá recapeamento de R$ 394 mil

Trecho entre as ruas Porteirinha e Firminópolis deve receber novo asfalto, ampliação de pista e calçadas acessíveis

O acesso ao bairro Moreninhas pela Avenida Gury Marques vai passar por recapeamento. A obra foi autorizada pela Prefeitura de Campo Grande e tem investimento estimado em R$ 394 mil. A licitação para contratação da empresa responsável deve ser publicada nos próximos dias.

O trecho contemplado fica entre as ruas Porteirinha e Firminópolis, rota utilizada por motoristas que seguem em direção ao bairro.

Além da recuperação do asfalto, o projeto prevê ampliação da pista, implantação de canteiro central, construção de calçadas com acessibilidade e substituição de estruturas existentes.

“Nós estamos autorizando a licitação para essa mudança e qualificação deste acesso, de um dos bairros mais importantes de Campo Grande”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até três meses após o início das obras. Segundo a administração municipal, a intervenção tem como objetivo melhorar a mobilidade e a segurança no local.

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