 Tragédia em Vicentina: Idoso morre uma semana após ser agredido a golpes de pilão durante discussão por R$ 50

Uma discussão por causa de R$50, resultou em um crime que chocou o distrito de São José, em Vicentina, a 248 km de Campo Grande. Oliveira Gonzaga da Silva, de 78 anos, faleceu na sexta-feira (1º), sete dias após ser brutalmente agredido a golpes de pilão pelo enteado, Gilson Soares da Silva, de 33 anos.

O crime ocorreu em 23 de fevereiro, quando Oliveira e sua esposa estavam na varanda de casa. Gilson, ao chegar, solicitou R$ 50 para comprar bebida alcoólica. A mãe dele negou o pedido, atitude essa que provocou uma discussão. Em um ato de extrema violência, Gilson dirigiu-se à cozinha, agarrou um pilão e desferiu golpes na cabeça da mãe e do padrasto.

Testemunhas tentaram conter o agressor, mas apenas com a chegada da Polícia Militar, que fez uso de tiros de borracha, Gilson foi finalmente imobilizado e detido em flagrante.

As vítimas, encontradas desacordadas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul e levadas ao Hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina. Devido à gravidade dos ferimentos, Oliveira foi transferido para Dourados, onde, lamentavelmente, não resistiu e veio a óbito.

