Mulher morre em acidente de moto e motorista foge sem prestar socorro, no Jardim Noroeste

Na noite de sexta-feira (1º), Grasiela de Oliveira da Silva, de 33 anos, morreu após colidir a moto que conduzia na traseira de um carro, Jardim Noroeste, em Campo Grande. O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro à vítima, agravando ainda mais a situação.

O acidente, registrado por uma câmera de segurança na Rua Osasco, mostra Grasiela em alta velocidade com uma Honda Biz. Ao colidir na traseira do carro, a motociclista é projetada ao chão, resultando em ferimentos fatais. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, mas infelizmente Grasiela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O motorista do carro, ao deixar o local sem prestar socorro à vítima, tornou-se alvo das autoridades, que agora o procuram para esclarecimentos. A Polícia Civil e a perícia realizaram os procedimentos necessários, e a ocorrência menciona que Grasiela estava “bem acima da velocidade permitida na rua”. O caso foi registrado como “morte a esclarecer”.

