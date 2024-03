Homem é esfaqueado em desentendimento dentro de veículo em Campo Grande

Na manhã deste sábado (2), um homem de 44 anos foi encontrado gravemente ferido dentro de um veículo Honda Fit, estacionado na Rua Leolina Dias Martins, Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa, onde recebe os cuidados médicos necessários. O delegado responsável pelo caso, informou que a vítima estava acompanhada por outras pessoas no veículo quando um desentendimento ocorreu, resultando em um ataque violento.

O homem foi atingido por uma facada no tórax durante o desentendimento. Até o momento, não há informações sobre a presença de testemunhas no local do crime. A perícia realizada no veículo detectou vestígios de sangue, reforçando a gravidade da situação.

O delegado destacou a importância de buscar câmeras de segurança na área que possam fornecer pistas cruciais para entender os eventos que levaram ao violento incidente.

