Contrabandista em fuga colide na BR-463 e é detido com carro cheio de cigarros ilegais

Uma perseguição pela BR-463, na região de Ponta Porã, resultou na colisão de um contrabandista na noite da última sexta-feira (1º). O suspeito, que transportava um carro repleto de cigarros contrabandeados do Paraguai, tentou fugir da abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto de fiscalização Capey, desencadeando uma perseguição que se estendeu por 40 quilômetros.

Segundo informações do portal Ponta Porã News, o contrabandista, ao ser abordado, ignorou as ordens policiais e empreendeu fuga em alta velocidade a bordo de um veículo Audi. Durante a perseguição, o suspeito chegou a trafegar na contramão da via.

O motorista perdeu o controle do Audi nas proximidades de Dourados, resultando em uma colisão contra uma árvore. Mesmo ferido, o condutor resistia a sair do veículo, mas os policiais conseguiram retirá-lo. O suspeito foi socorrido e está atualmente hospitalizado em Dourados, sob escolta policial.

O veículo transportava uma carga significativa de cigarros contrabandeados, embora a quantidade exata não tenha sido divulgada pela PRF. As autoridades continuarão investigando o caso, buscando informações sobre a origem e destino dos produtos ilegais.

