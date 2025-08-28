Tráfico de drogas leva à prisão de três em Paranaíba

Denúncias anônimas levaram a polícia a uma residência no bairro Jardim América, onde foram apreendidas cocaína, crack, maconha e uma balança de precisão



Três pessoas foram detidas na noite da última quarta-feira (27) em Paranaíba suspeitas de tráfico de drogas e desobediência. A ação das equipes da Força Tática, com apoio das Rádio Patrulhas 1 e 2, começou após denúncias sobre intensa movimentação de usuários de entorpecentes em uma residência do bairro Jardim América.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta que correspondia às informações recebidas. O condutor tentou fugir em alta velocidade, mas a abordagem seguiu até a casa indicada, onde três pessoas foram encontradas.

No imóvel, os agentes apreenderam drogas prontas para venda: cerca de 101,5 gramas de cocaína, 4,1 gramas de crack e 181,5 gramas de maconha, incluindo um tablete. Uma balança de precisão utilizada para fracionar os entorpecentes também foi apreendida.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com todo o material, e devem responder pelos crimes.

