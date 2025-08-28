Motorista foge de abordagem e capota veículo com 700kg de maconha

Indivíduo conduziu o veículo, um Nissan Frontier em alta velocidade

Nesta quinta-feira (28), 703 Kg de maconha foram apreendidos em Rio Brilhante.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-163, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentaram abordar uma Nissan/Frontier, que não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.

Na perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Ele foi preso e recebeu atendimento médico no local.

Na caminhonete foram encontrados os tabletes de maconha e 4 quilos de haxixe. O homem disse ter pego o veículo com as drogas em Dourados (MS) e que viajaria até a divisa com São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Rio Brilhante.

