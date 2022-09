Chuva e mais chuva: Confira a previsão do tempo desta semana em MS

Em Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo para esta semana indica tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. Já nesta segunda-feira (26), ventos chegaram a atingir os 70 km//h no Estado.

Segundo a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esta condição de muitas nuvens de chuvas no Estado é devido ao deslocamento de cavados aliado ao fluxo de umidade vindo da Amazônia. Além disso, são esperados acumulados de chuva acima de 50 mm/24h, com destaque para as regiões centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul.

Terça-Feira (27) e Quarta-Feira (28): O destaque nestes dias é a ocorrência de chuvas em todo o estado, com acumulados significativos que podem atingir valores acima de 50 mm/24h. Além disso, há previsão para ocorrência de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As áreas de instabilidade ganham força na quarta-feira (28) devido ao avanço da frente fria que reforça as chuvas no estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 19-22°C para as regiões

do bolsão, norte e pantaneira e máxima de 34°C. Em Campo Grande, espera-se temperatura mínima entre 19-20°C e máxima de 30°C.

Em grande parte do estado, os ventos sopram de leste/nordeste e mudam para norte/noroeste ao longo do dia e podem atingir rajadas de vento entre 50-70Km/h, e localmente podem atingir 80km/h.

Quinta-Feira (29): A previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios. As temperaturas mínimas ficam entre 16-17°C e máximas de 22°C nas regiões do cone-sul, sul-fronteira e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira mínimas de 18°C e máximas de 23°C. Em Campo Grande, mínima de 19°C e máxima de 23°C. Os ventos sopram de sul nas regiões do pantanal e sudoeste e, no restante do estado, de leste/sudeste.